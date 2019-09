Jetzt jagen Messi und Ronaldo die Milliarden

Am Ende musste Neymar in Paris bleiben. Und die Frage ist: Wem ausser den Bayern hat der Tanz um das goldene Kalb am wenigsten geschadet? Die Pariser haben es schon mit einem Neymar, der knapp bei Laune war, nicht über die Achtelfinals hinaus geschafft. Warum soll der Exploit jetzt gelingen, da Neymar von den eigenen Fans leidenschaftlich beleidigt wird, wenn er nicht gerade in der letzten ­Minute des Spiels per Fallrückzieher einen Sieg sichert?

Bei Real Madrid heissen die Leistungsträger im Sturm neben ­Karim Benzema derzeit Gareth Bale und James Rodríguez, für die doch eben noch dringend ­Abnehmer gesucht wurden. Das allein ist schon mal kein gutes Zeichen.

Kommt dazu, dass die Königlichen in der zweiten Amtszeit unter Zinédine Zidane noch immer wie zu den Zeiten mit Cristiano Ronaldo spielen – bloss, dass da kein CR7 mehr ist. Die Partie vom Mittwoch zwischen dem PSG und Real ist damit ­irgendwie auch das Duell zweier gigalomaner Projekte, die auf Sand gebaut scheinen. Während Madrid und Paris in der Vergangenheit hängen geblieben scheinen, haben sie in Barcelona am Wochenende womöglich die Zukunft erblickt. Ein Tor und ein Assist gelang da Ansu Fati beim 5:2 gegen Valencia. Nur 16 Jahre ist der Flügelstürmer jung, und die Zeitung «Sport» fragte auf dem Titel bereits ehrfürchtig: «Von welchem Planeten bist du gekommen?»

Aber natürlich wird es vor allem an einem liegen, wenn der Titel nach fünf Jahren Unterbruch wieder nach Barcelona gehen soll: Lionel Messi war zuletzt verletzt. Aber rechtzeitig vor dem Startspiel in Dortmund meldet er sich zurück. Messi ist jetzt 32 – und dezidiert der Meinung, dass vier Triumphe in der Champions League seine Klasse zu wenig reflektieren. (fra)

Ronaldos Rekordjagd und Contes spannendes Projekt

Cristiano Ronaldo ist 34, aber immer noch hungrig auf seiner unvergleichlichen Rekordjagd. Der Portugiese strebt mit Juventus den sechsten Champions-League-Titel an, das gelang einzig Paco Gento mit Real Madrid weit vor der Königsklassenzeit. Ronaldo wäre dann der zweite Spieler nach Clarence Seedorf (Ajax, Real, Milan), der als Stammspieler mit drei verschiedenen Vereinen (Manchester United, Real, Juventus) die wichtigste Trophäe des Clubfussballs gewonnen hätte. «Wir können Grosses erreichen», sagt Ronaldo. Sein neuer Trainer Maurizio Sarri, Kettenraucher mit 60 Zigaretten täglich, sass am Samstag beim mageren 0:0 in Florenz nach schwerer Lungenentzündung erstmals diese Saison auf der Bank.

Juventus ist solid gestartet (3 Spiele, 7 Punkte), überzeugte aber noch nicht. «Wir werden im Frühling in Bestform sein», sagt ­Sarri, der während seiner Zeit bei Napoli gerne klassenkämpferische Töne angeschlagen hatte im ­Duell mit Juventus. Nun steht ihm das klar beste und wertvollste Kader Italiens zur Verfügung. Erwartet wird nach fünf Finalniederlagen ab 1997 der zweite Champions-League-Erfolg seit 1996. Als letztes italienisches Team gewann Inter unter José Mourinho 2010 den Titel. Der hochbezahlte Starcoach Antonio Conte, neu in Mailand, durfte fast 200 Millionen Franken ausgeben für Akteure, die in sein geliebtes 3-5-2-System passen. Es kamen unter anderem der erfahrene Verteidiger Diego Godín von Atlético Madrid (ablösefrei), die talentierten italienischen Aufbauer Stefano Sensi und Nicolò Barella sowie die bei Manchester United gescheiterten Angreifer Romelu Lukaku und Alexis Sánchez. Inter ist mit drei Siegen in die Liga gestartet und darf heute um 18.55 Uhr die Champions-League-Saison gegen Slavia Prag eröffnen. Die weiteren Gegner sind Barcelona und Dortmund. Conte sagt, das sei eine brutale Gruppe. «Auch für die anderen.»