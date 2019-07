FCB verspielt gute Ausgangslage

Basel gleicht nach einem schönen Konter aus. (Quelle: Teleclub)

Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schalten bis dahin harmlose Basler schnell um, Luca Zuffi lanciert Albian Ajeti mit einem öffnenden Pass, dieser setzt sich stark durch und erzielt den Ausgleich. Ein überraschender Zwischenstand, schliesslich hat Eindhoven neben Bruma weitere Spieler mit zweistelligem Marktwert. Einer davon ist Hirving Lozano, in Anlehnung an einen Horrorfilm «Chucky» genannt, also wie die Mörderpuppe. Dies jedoch nicht wegen seines Aussehens, sondern weil er in seiner Jugendzeit sich gerne unter dem Bett versteckte, um danach Leute zu erschrecken. Gut für den FCB, dass sich der 23-jährige Mexikaner nahezu über die ganze Spielzeit versteckt.

Einen Schrecken jagt er den Basler allerdings in der 55. Minute ein, als er über die rechte Seite sich durchdribbelt und scharf zur Mitte flankt. Mit viel Glück und Latte verhindert Eray Cömert allerdings einen von Chucky provozierten Albtraum. Rund zehn Minuten später hält Omlin einen Flachschuss von Donyell Malen mirakulös. Effizienz, Glück und gegnerische Sommerträgheit – für den FCB erfüllen sich die kühnsten Wünsche. Doch dann kommen die drei fatalen Minuten. Sie können Millionen kosten.

PSV Eindhoven - FC Basel 3:2 (1:1)

PSV Stadion. - SR Treimanis (Lett). - 32’000 Zuschauer. Tore: 14. Bruma 1:0. 45+1. Ajeti 1:1. 80. Alderete 1:2. 89. Lammers 2:2. 92. Malen 3:2.

PSV: Zoet; Dumfries, Viergever, Luckassen; Lozano (83. Lammers), Gutiérrez, Rosario, Sadilek, Bruma (77. Gahpo); Bergwijn, Malen.

FCB: Omlin; Widmer, Cümart, Alderete, Xhaka; Frei, Balanda (90. Pululu); Van Wolfswinkel, Zuffi, Stocker (65. Okafor); Ajeti (89. Ademi).

Bemerkungen: PSV ohne Unnerstall, Thomas, Van Osch (alle verletzt) und Afellay (Trainingsrückstand). FCB ohne Tushi, Kuzmanovic, von Moos (alle verletzt), Serey Dié (abwesend), Kalulu, Kaiser, Dimitriou und Marchand (nicht in Aufgebot). 55. Minute Lattenschuss PSV.

Verwarnungen: 63. Xhaka, 73. Widmer (beide Foul), 73. Bergwijn (Unsportlichkeit), 84. Sadilek (Foul).