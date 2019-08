Eine gute Halbzeit ist zu wenig für den FCB

Basel gleicht in der 80. Minute aus. (Video: Teleclub)

In Linz erlaubten sie es dem Gegner auf diese Art, nach der Halbzeit wieder besser ins Spiel zu kommen – und in Führung zu gehen. Eine Flanke von Reinhold Ranftl fälschte Raoul Petretta ins eigene Tor ab (59.) und es war ­irgendwie sinnbildlich für die unglückliche Partie des FCB. «Wir müssen uns an die eigene Nase nehmen», sagte Ademi.

«Dann war der Deckel drauf»

Zwar erzielte eben dieser Ademi das zwischenzeitliche 1:1 und sorgte damit wieder für etwas Hoffnung bei den Baslern, die Wende noch zu schaffen. Doch Thomas Goiginger (89.) und Marko Raguz (94.) belohnten die Linzer für ihren Einsatz in den letzten Minuten und sorgten für das am Ende klare Resultat. «Wir haben hinten aufgemacht, und dann war der Deckel drauf», ­sagte Ademi nach dem Spiel.

Nach dieser Enttäuschung zum Europacup-Jubiläum ist die Kampagne der Basler aber noch nicht beendet, nicht so wie in der Vorsaison. Sie fängt ja im Grunde jetzt erst gerade richtig an. Am 30. August werden in Monaco die Gruppen der Europa League ausgelost, im September beginnt die Gruppenphase dann.

Bis dahin hat der FCB, der seit dem Saisonauftakt alle drei Tage ein Spiel bestritten hat, Zeit. Zeit, um sich besser zu finden. Zeit, um Dinge anzusprechen. Aber auch Zeit, um zu analysieren, warum es gegen den Linzer ASK am Ende so deutlich nicht gereicht hat.