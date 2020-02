Der Traum von Manchester City lebt

Doch das 1:0 gibt dem Heimteam Auftrieb, plötzlich ist Stimmung im Stadion, das kontrollierte Ballgeschiebe weicht einem Schlagabtausch. Sergio Ramos, eigentlich Abwehrchef bei Real, taucht im gegnerischen Strafraum auf, sein Volley fliegt knapp über das Tor. Real ist einem komfortablen Heimsieg nahe, der stolzen Premier League droht erneut eine Schlappe: Tottenham, Chelsea und Liverpool haben ihre Achtelfinal-Hinspiele allesamt verloren und dabei kein einziges Tor erzielt.

Der Rekurs

Dazu kommt, dass Mitte Februar bekannt wurde, dass City von der Uefa wegen «schwerwiegender Verstösse» gegen die Regeln des Financial Fairplay für die kommenden zwei Saisons aus dem Europacup ausgeschlossen worden sind. City hat gestern einen Rekurs beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne Rekurs eingereicht. Es sei noch nicht möglich anzugeben, wann eine Entscheidung in dem Verfahren getroffen werde, hiess es in der Mitteilung.

Das Urteil, das wie ein Damoklesschwert über dem Club schwebt, verstärkt die Dringlichkeit, nach Jahren des teuren und vergebenen Versuchens endlich die Champions League zu gewinnen. Zumal City in der Premier League schon 22 Punkte hinter Liverpool liegt.

Guardiola begegnet der Aufgabe, in dem er Gabriel Jesus für Sergio Aguero in die Sturmspitze beordert und am Flügel Mahrez dem wieder genesenen Raheem Sterling vorzieht. Es dauert zwanzig Minuten, bis die Engländer ihren ersten Angriff zustande bringen. Jesus scheitert aus kurzer Distanz am stark reagierenden Real-Goalie Thibaut Courtois. Das als Leckerbissen des europäischen Fussballs angekündigte Duell schmeckt zäh wie ein Stück Fleisch, das zu lange auf dem Grill lag. Karim Benzema kommt für das Heimteam einmal gefährlich zum Kopfball, und als die erste Halbzeit fast schon beendet ist, kann Jesus beinahe von einer Unsicherheit Courtois’ profitieren.

Die Reaktion

Es braucht schon ein Tor, damit die Physiognomie des Spiels verändert wird. Und City fängt sich nach Minuten des Taumelns, ausgerechnet Jesus ist es, der nach Vorlage des einmal mehr überragenden Kevin De Bruyne das 1:1 erzielt. Der Schachzug Guardiolas geht auf. Der Spanier ballt die Fäuste.