Bayern-Gala in London, Barça muss beissen

Nach dem 1:1 fielen keine Tore mehr

Es war zwar schon ein Ereignis, wenn Napoli in der ersten Halbzeit einmal über die Mittellinie kam. Trotzdem ging der Matchplan der Hellblauen in dieser Phase perfekt auf. Wenn sich ihnen die Chance bot, suchten sie den schnellsten Weg zum gegnerischen Tor. Und so vollendete Mertens nach einer halben Stunde mit einem Schlenzer wunderbar zum Führungstor.

Nach dem 1:1 aber konnte Napoli nicht mehr nur verteidigen und kontern, weil ein Remis zu Hause kein günstiges Resultat ist, wenn noch ein Auswärtsmatch im Camp Nou folgt. Das Spiel wurde deshalb offener, unterhaltsamer. Tore fielen trotzdem keine mehr. Und so war in der Schlussphase das Aufregendste, dass Barcelonas Vidal Gelb-Rot sah. Und Piqué verletzt ausschied. Im schlechtesten Fall für Barça fehlt der Verteidiger, wenn das Team zum wichtigsten Match der Woche antritt. Bei Real Madrid am Sonntag. (ukä)

Telegramme:

Chelsea – Bayern München 0:3 (0:0) 40'000 Zuschauer. – SR Turpin (FRA). – Tore: 51. Gnabry 0:1. 54. Gnabry 0:2. 76. Lewandowski 0:3. Bemerkungen: Chelsea ohne Kanté, Pulisic, Hudson-Odoi und Van Ginkel (alle verletzt). Bayern München ohne Perisic, Süle und Martinez (alle verletzt). 35. Kopfball von Müller an die Latte. 83. Platzverweis Alonso (Tätlichkeit). Verwarnungen: 45. Thiago Alcantara (Foul). 49. Jorginho (Reklamieren/für das Rückspiel gesperrt). 50. Kimmich (Foul).

Napoli – Barcelona 1:1 (1:0) 55'000 Zuschauer. – SR Brych (GER). – Tore: 30. Mertens 1:0. 57. Griezmann 1:1. Bemerkungen: Napoli ohne Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Younes (alle verletzt) und Llorente (krank). Barcelona ohne Suarez, Dembélé, Alba und Roberto (alle verletzt). 89. Gelb-Rote Karte Vidal (Unsportlichkeit). Verwarnungen: 49. Busquets (Foul). 61. Insigne (Unsportlichkeit). 66. Messi (Foul). 83. Griezmann (Foul). 89. Vidal (Foul). 89. Mario Rui (Unsportlichkeit).

