Williams zieht mühelos in die nächste Runde ein

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams feierte in Paris einen ungefährdeten Sieg gegen die Japanerin Kurumi Nara (WTA 238). Die US-Amerikanerin setzte sich in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2 durch. Nara hatte in den letzten beiden Qualifikationsrunden die Schweizerinnen Timea Bacsinszky und Conny Perrin eliminiert. Die 37-jährige Williams trifft in der 3. Runde auf ihre 17 Jahre jüngere Landsfrau Sofia Kenin (WTA 35).