Williams hat es eilig und verärgert Thiem

Wenn Serena Williams etwas zu sagen hat, dann lauscht die Tennis-Welt. Und sie hört noch genauer hin, wenn die Amerikanerin an einem Grand-Slam-Turnier an einer Aussenseiterin scheitert, so geschehen am French Open gegen Landsfrau Sofia Kenin. Williams hatte es nach der Niederlage eilig und eine wie sie setzt man natürlich in den grössten Interview-Raum des Pressezentrums.