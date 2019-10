Murray gewinnt – und weint

Seinen letzten Turniersieg erreichte Murray vor zweieinhalb Jahren. Wegen massiver Hüftprobleme liess er sich im Januar ein künstliches Gelenk einsetzen – und glaubte darum nicht, als Profi zurückkehren zu können. Nach einer fünfmonatigen Pause aber spielte er wieder auf der ATP-Tour. Nun fightete er sich in seiner erst 17. Einzelpartie in diesem Jahr zu seinem 46. Einzeltitel. «Das waren harte Jahre», sagte ein emotionaler Murray in Anspielung an seine Seuchenzeit und lobte sich wie den Gegner: «Ich glaube, wir lieferten ein Super-Match.» Dabei konnte sich der 32-Jährige keineswegs ganz aufs Tennis konzentrieren. Seine Frau Kim ist mit dem dritten gemeinsamen Kind hochschwanger.

Zwei vergebene Breakbälle bringen die Wende



Stan Wawrinka wiederum schien die Partie lange souverän zu kontrollieren. Im ersten Durchgang breakte er Murray früh und spielte fast fehlerfrei. Im engeren zweiten vergab er beim Stand von 3:1 zwei Breakbälle, ehe er ihn schliesslich 4:6 verlor. Es stellte sich als Wende in dieser umkämpften Partie heraus, weil Wawrinka an Service-Kraft einbüsste und immer mehr Fehler beging. Damit muss der 34-Jährige weiter auf seinen nächsten ATP-Turniersieg warten. Letztmals hatte er im Mai 2017 in Genf gewinnen können.