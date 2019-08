Wawrinka, der neue Aufschlagkönig

Als Roger Federer nach seinem dritten New Yorker Sieg gefragt wurde, welche Schläge ihm am meisten Spass bereiten würden, sagte er: «Die Vorhand und der Aufschlag. Denn nach einem guten Aufschlag ist der Punkt schon vorbei.» Der Baselbieter ist einer der besten Aufschläger auf der Tour, doch am US Open wird er von Stan Wawrinka übertroffen. Zumindest, was die Asse betrifft. Der Romand hat in drei Spielen schon 58 geschlagen, Federer 38.