Tsitsipas bezwingt seinen liebsten Feind

Der Jubel von Stefanos Tsitispas (ATP 6) in der für einmal bei weitem nicht ausverkauften O2-Arena in London fällt überschwänglich, dafür der Handschlag am Netz mit Daniil Medwedew (ATP 4) umso kürzer aus. Der 21-jährige Grieche und der zwei Jahre ältere Russe mögen sich nicht besonders, das ist offensichtlich.