So siegt Roger Federer gegen Rafael Nadal

Sie kennen sich in- und auswendig, immerhin haben sie schon 39-mal gegeneinander gespielt. Roger Federer wird Rafael Nadal am Freitag im Wimbledon-Halbfinal also kaum überraschen können. Entscheidend ist für den Baselbieter, dass er gegen den Mallorquiner eine klare taktische Marschroute verfolgt. Wie diese aussehen könnte oder sollte, verrät der frühere Tennisprofi und heutige Fed-Cup-Captain Heinz Günthardt.