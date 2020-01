Serena Williams scheitert überraschend an Chinesin

Wang gewann die Partie mit ihrem dritten Matchball nach 2:41 Stunden 6:4, 6:7, 7:5. Die chinesische Nummer 1 hatte im zweiten Satz schon eine 5:3-Führung vergeben. Und als sie die ersten zwei Matchbälle mit nervösen Fehlern nicht nutzen konnte, stiegen die Hoffnungen im Lager der Amerikanerin wieder. Doch dann produzierte sie selber zwei Fehler, womit für sie eine weitere Chance vergeben war, zur Grand-Slam-Rekordsiegerin Margaret Court aufzuschliessen.

Williams und die 28-jährige Wang (WTA 29) waren sich schon am US Open gegenübergestanden. Damals hatte die Amerikanerin nur 44 Minuten zum Sieg benötigt und insgesamt nur 15 Punkte abgegeben.

Federer gegen Millman

Von den drei verbliebenen Schweizern steht am Freitag nur Roger Federer im Einsatz, er trifft ab etwa ab 10.30 Uhr auf den kämpferischen Australier John Millman, der ihn am US Open 2018 schlagen konnte.