Roger Federer, der ewige Optimist

Wer sich in den letzten Tagen und Wochen umhörte bei Federer-Fans, blickte in leere ­Gesichter. Oder erntete ein resigniertes Kopfschütteln. Er habe versucht, das Rublew-Spiel zu schauen, dann aber schnell ­wieder ­abschalten müssen, sagte einer. Nicht, weil Federer so schlecht gespielt habe. Sondern, weil er gleich wieder an den Wimbledon-Final erinnert worden sei, an die verpassten Matchbälle ­seines Lieblings. Und das habe ihm zu sehr wehgetan.