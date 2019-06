Rafael Nadal meckert zu Unrecht

Mit der manchmal durchaus befremdlich anmutenden Devotheit ist es dann ziemlich zügig vorbei. Nadal also, nun im Feuer-Modus, hat sich bitterlich darüber beschwert, dass er in Wimbledon auf der Setzliste nur die dritte Position einnehmen wird, obschon er im Ranking als Nummer 2 geführt wird (hinter Novak Djokovic, aber vor Roger Federer).

Da Rasenturniere allerdings drastisch unterrepräsentiert sind im Vergleich mit den anderen Belägen, haben sich die Brains im All England Club eine besondere Formel überlegt: Nicht nur die Weltranglistenpunkte zählen, sondern zusätzlich alle auf Gras gewonnenen Zähler der letzten zwölf Monate (zu 100 Prozent) und jene während des Vorvorjahres (zu 75 Prozent). Darum gewinnt Federer eine Position und verliert Nadal eine.

Mit dieser Formel würden die jeweiligen Spezialisten ihre Position verbessern, die Setzliste entspräche den tatsächlichen Stärkeverhältnissen besser.

Nun ist es so, dass der fast schon heilige Zorn des Mallorquiners ja ein wenig verständlich ist, benachteiligt wird keiner gerne. Sicher, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann soll man sich wehren – und das tut Nadal immer wieder, wenn er sich gegen Stimmen verteidigt, die ihm Doping vorwerfen oder zumindest eine Beziehung zum Doping-Doc Eufemiano Fuentes. Das ist nachvollziehbar. Dass der 33-Jährige aber jetzt die Nase rümpft, gerade er, der als Sandkönig in jeder Saison nun wirklich nicht über zu wenig kleine Reiche zum Spielen und Punktegewinnen verfügt: Es ist schwer verständlich.

Dabei ist diese Wimbledon-Regel eine prächtige Erfindung. Man möchte sich so vorstellen: Fein gekleidete Briten, vielleicht mit einer Tasse Tee in der Hand, erörtern in distinguiertem Ton eine Lösung, die ein grösstmögliches Mass an Fairness ermöglicht.

Das hat was – und wäre ein Modell für die ganze Tennistour. Mit denselben Kriterien. Für alle Beläge. Sand, Gras, Hart, wobei bei Letzterem auch prima zwischen outdoor und indoor unterschieden werden könnte. Die jeweiligen Spezialisten würden mit dieser Formel ihre Position verbessern, die Setzliste entspräche den tatsächlichen Stärkeverhältnissen besser.

Natürlich, man mag einwenden, dass dies zu weniger Überraschungen führe, und von solchen lebt ja jede Sportart. Man darf aber nicht vergessen, dass die Verschiebungen mit dieser Regel nicht kolossal sind. Für Tennisprofis, die nicht zur Weltspitze gehören, kann es aber von entscheidender Bedeutung sein, auf welchem Platz sie eingestuft werden, oder ob sie etwas plötzlich gesetzt anstatt ungesetzt sind – vor allem finanziell.

Rafael Nadal setzt sich öffentlich für mehr Preisgeld für Spieler der zweiten Reihe ein. Wenn er das ernst meint, sollte er sich seine Beschwerde nochmals gut überlegen.