Im Dienste des Tennis statt im Dienste der Stars

Auch wenn der Spielerrat und das ATP-Board damit so oft wie fast nie im Fokus standen, dürften sich Aussenstehende noch immer fragen, ob es diese Institutionen überhaupt braucht. Meine Antwort darauf ist klar: ja, unbedingt!

Um zu verstehen, warum, muss man zuerst wissen, wie sich diese Gremien zusammensetzen. Der Spielerrat besteht aus zwölf Mitgliedern, die jeweils für zwei Jahre gewählt werden. Vier Spielerräte sind Vertreter der Top 50 der Einzel-Weltrangliste, je zwei repräsentieren die Kategorien «ATP 51-100», «Top 100 Doppel» und «at large», wo das Ranking keine Rolle spielt. Die Gruppen «Alumni» und «Coaches» stellen je einen Spielerrat, allerdings ohne Stimmrecht. Die Zusammensetzung gewährleistet, dass die Interessen aller Berufstennisspieler angemessen vertreten sind. Ein interessierter Spieler meldet seine Kandidatur für seine Kategorie bei der ATP an. Gewählt wird er dann von den Spielern seiner Kategorie.

Grosse Diskussionen sind keine gute Vorbereitung für ein Grand-Slam-Turnier.

Der Spielerrat bespricht sich pro Jahr etwa je fünf Mal an Sitzungen und Telefonkonferenzen. Eines der Probleme, warum sich viele geeignete Spieler nicht auf ein Engagement im Spielerrat einlassen wollen, ist, dass die Sitzungen während der grössten Turniere abgehalten werden, da sich sonst nie alle Spieler gleichzeitig am gleichen Ort befinden. Gibt es dann einmal grosse Diskussionen wie jüngst in Wimbledon, dann ist dies für ein anstehendes Grand-Slam-Tennismatch in den Folgetagen, bei dem es um fünf bis sechsstellige Preisgeldsummen geht, keine ideale Vorbereitung.

Der Spielerrat behandelt Themen wie das Regelwerk, die Preis- und Pensionsgeldverteilung oder Turnier-Standortwechsel. Es geht also um elementare Fragen, weswegen ich überzeugt bin, dass sich eine klare Mehrheit der Spielerräte schon im letzten Drittel ihrer Karriere befinden sollte, damit der Rat in eine gute und möglichst allen Spielern dienliche Richtung arbeitet. Spielerräte mit viel Erfahrung auf der Tour setzen sich eher für das Gemeinwohl des Tennissports und das Wohl aller Spieler ein. Bei jüngeren Räten besteht die Gefahr, dass sie zu stark persönliche Ziele verfolgen und noch nicht das grosse Ganze sehen. Sie kennen die Entwicklung der vorangegangenen zehn Jahre nicht und kennen die Zusammenhänge folglich zu wenig.

Der Spielerrat gibt die Richtung vor, in die das Tennis aus seiner Sicht gehen soll. Wirklichen Einfluss darauf haben allerdings die drei Spielervertreter im siebenköpfigen Board, die vom Spielerrat gewählt werden und dafür auch eine Entschädigung im tiefen sechsstelligen Bereich erhalten.

Bei jüngeren Räten besteht die Gefahr, dass sie zu stark persönliche Ziele verfolgen und noch nicht das grosse Ganze sehen.

Eine gute Wahl von loyalen Mitstreitern ist für den Spielerrat von höchster Priorität, stehen diesen drei Personen doch drei Vertreter der Turniere sowie der CEO gegenüber, die oft andere Ideen haben. Geht hier etwas schief, dann haben die Spieler ein Problem bei wichtigen Themen wie etwa der Ausschüttung von Preisgeldern. Bei Abstimmungen im Board sind die Spielervertreter nämlich nicht an die Empfehlungen des Spielerrats gebunden. Dieser erwartet aber von den gut entlöhnten Spielervertretern selbstverständlich einen kompromisslosen Kampf für die Interessen der Spieler. Genau diese bedingungslose Unterstützung gewährleistete bis vor kurzem der ehemalige Spielervertreter Justin Gimelstob. Dank seinen Verdiensten wurde Gimelstob trotz einer Verurteilung wegen Körperverletzung Anfang 2019 (zu) lange von vielen Spielern der Rücken gestärkt.

Ich selber hatte während acht Jahren meiner Karriere das Glück, dass mein bester Freund Yves Allegro zuerst als Vertreter der Doppelspieler und danach als Vertreter der Alumni im Spielerrat war. Damit war ich jeweils immer gut informiert und hatte bei Fragen den bestmöglichen Ansprechpartner. Yves war dabei immer ein gutes Beispiel dafür, wie ein Spielerrat zu ticken hat: Er stellte seine eigenen Interessen hinter das Gesamtinteresse der ATP-Familie.

Das Comeback von Roger ist eine sehr gute Nachricht für ATP-Spieler jeglicher Herkunft und Spielstärke.

So kam es dieses Jahr nach jahrelangem Kampf zu einem Durchbruch beim Thema «Pensionsgelder», einem der grössten Diskussionspunkte unter aktiven und ehemaligen Spielern. Mit der Neuerung kommen ein paar der jüngsten Alumni, zu denen auch ich zähle, nun doch in den Genuss von immerhin einem Teil der von ihnen eingezahlten Pensionsgelder. Ältere Spieler profitieren allerdings nicht von der neuen Regel und gehen weiterhin leer aus. Yves hat über fünf Jahre lang für diese Regeländerung gekämpft, obwohl er wusste, dass er nicht mehr zur Gruppe der Nutzniesser gehören würde.

Solche Mitstreiter brauchen die Spieler in ihrem Spielerrat. Deshalb ist auch das Comeback von Roger eine sehr gute Nachricht für ATP-Spieler jeglicher Herkunft und Spielstärke. Denn Roger interessiert sich für die Probleme aller Spieler und vertritt nicht einfach nur die Stars. Er hat einen Sinn für historische Entwicklungen im Tennis und erkennt Zusammenhänge wie kein Zweiter – und er kämpft immer für Kompromisse, damit es in der ATP-Familie möglichst harmonisch zu- und hergeht.