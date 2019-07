Grosse Mehrheit glaubt an 21. Grand-Slam-Titel

Offensichtlich hat der Auftritt in Wimbledon – Federer fehlten nur Zentimeter zum Turniersieg – die Zuversicht bei vielen Leuten genährt. In einer Umfrage der Tamedia-Sportredaktion, an der pro Frage zwischen 24'000 und 30'000 Stimmen zusammenkamen, gaben 80 Prozent der Leser an, dass sie glauben, Federer hole mindestens eine weitere Grand-Slam-Trophäe. Ein Drittel ist gar der Meinung, dass noch zwei drin liegen.