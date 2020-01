Geniessen statt jammern – das Federer-Jahr 2020

Auch nach dem eigentlichen Ende der Tennissaison 2019 gelang Roger Federer das, wovon die meisten Sportler eine Karriere lang vergeblich träumen: Er liess Millionen von Fans auf der ganzen Welt staunen.

In Südamerika reiste der 38-jährige Baselbieter innerhalb einer Woche durch fünf Länder und lud zu einer Tennisshow. Die Bilder aus Argentinien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Ecuador liessen die Schweizer Tennisfans fassungslos zurück. Tausende Menschen, die in Tränen ausbrechen, weil ihr Idol irgendwo da vorne auf einem Tennisplatz einen Plausch-Match gegen den Deutschen Alexander Zverev spielt. 42'517 Zuschauer etwa in der Stierkampfarena von Mexiko-Stadt, Verkehrschaos, Ekstase.