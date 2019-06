Federers Virtuosität gegen Wawrinkas Wucht

Federer mit dem Matchball gegen Leonardo Mayer. Jetzt wartet Wawrinka. Video: SRF

Das Klischee, dass Wawrinka der biedere Handwerker und Federer der Künstler sei, dem alles zufliegt, mag Allegro nicht bestätigen: «Mich nervt es immer, wenn jemand sagt, Stan habe kein Talent. Das ist kompletter Blödsinn. Um so eine Rückhand zu spielen wie er, musst du unglaublich begabt sein.» Über den Irrglauben, Federer arbeite nicht so hart wie andere, weil er an den Turnieren so locker sei, habe er jeweils geschmunzelt: «Ich machte viele Aufbauphasen mit Roger mit. Michael Lammer und ich teilten uns beim Tennistraining oft eine Seite, auf der anderen war Roger. Und nach vier Stunden waren wir erschöpfter als er.»

Als Wawrinka Anfang 2005 in die Top 100 vorstiess, war Federer bereits vierfacher Grand-Slam-Champion. Inwiefern hat er die Karriere des Romands beeinflusst? Allegro: «Ohne Roger wäre Stan nicht da, wo er ist. Zuerst, weil Roger einwilligte, Pierre Paganini (den Fitnesstrainer) mit ihm zu teilen. Pierre ist für beide eine Schlüsselfigur. Dann half er Stan viel in dessen ersten Jahren auf der Tour. Er dachte: Cool, endlich ein guter junger Schweizer! Er sah ihn nicht als Konkurrenten.» Zudem habe Wawrinka mit Federer 2008 in Peking mit dem Doppelolympiasieg den ersten grossen Titel errungen - eine wertvolle Erfahrung.