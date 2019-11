Federers Halbfinalgegner entkam knapp dem Tod

Das Tennis im Blut

Tsitsipas ist quasi im Tennisclub Glyfada aufgewachsen, für dessen Courts Vater Apostolos damals zuständig war. Und Mutter Julia, eine gebürtige Russin, war in der Heimat eine Spitzenspielerin gewesen.

2019 jeden der Big 3 geschlagen

Roger Federer bezwang der Grieche am Australian Open, Rafael Nadal in Madrid sogar auf Sand und Novak Djokovic in Shanghai. Gegen den Serben war es schon der zweite Sieg.

Dem Tod knapp entkommen

Mit 16 Jahren sprang Tsitsipas mit einem älteren Kollegen auf Kreta ins Meer und wurde von der starken Strömung aufs offene Meer hinausgetrieben. Zum Glück kam der Vater hinzu und schwamm sofort los, um den beiden Jugendlichen zu helfen. Zu dritt kämpften sie in den Wellen ums Überleben – mit Erfolg. Tsitsipas junior erzählt rückblickend, er habe kaum noch atmen können. «Ich begann zu visualisieren, dass ich sterben würde. Ich weiss, dass ich Glück habe, noch am Leben zu sein.»