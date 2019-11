Federers Exihibition in Kolumbien abgesagt

I am heartbroken for the people of Bogota. Due to the curfew tonight, unfortunately we could not put on the match I have waited so long for… — Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019

Die Massenproteste gegen die Regierung hatten am Donnerstag begonnen, 200'000 Menschen sollen landesweit demonstriert haben. Drei Menschen wurden bei den Zusammenstössen getötet. Am Freitag kam es in Bogotá zu Strassenschlachten zwischen Demonstranten und den Sicherheitskräften. Die Stadtverwaltung verhängte daraufhin eine Ausgangssperre, die ab 21 Uhr (Ortszeit) galt.

«Wegen der Ausgangssperre konnten wir das Spiel, auf das wir so lange gewartet haben, leider nicht spielen», twitterte Roger Federer. Seinen Fans in Kolumbien versprach der Schweizer aber sogleich: «Wir werden hierher zurückkehren, um den kolumbianischen Fans die Möglichkeit zu bieten, uns spielen zu sehen.» Er habe so gute Erinnerungen an seinen Schaukampf aus dem Jahr 2012 in Bogotá, dass er es kaum erwarten könne, dies nochmals zu erleben, so Federer weiter.

I promise everyone Sasha and I will be returning in the future to give our Colombian fans the chance to see us play. With such great and lasting memories from my 2012 tour to Bogota I can’t wait to make that happen again. — Roger Federer (@rogerfederer) November 23, 2019

Weiter nach Mexiko und Ecuador

Auf Federers Exhibition-Tour durch Süd- und Mittelamerika stehen noch zwei Termine an: Heute Samstag in Mexiko-Stadt und am Sonntag der Abschluss in Ecuadors Hauptstadt Quito. Den ersten Schaukampf gegen Zverev in Chile konnte Federer für sich entscheiden, den zweiten in Buenos Aires verlor der 20-fache Grand-Slam-Sieger. Doch wie es der Name schon sagt, bei solchen Exhibitions steht die Show im Zentrum, der sportliche Erfolg ist Nebensache.