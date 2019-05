Federer trainiert, während Kyrgios flucht

Federer trat in Paris, wo er seinen bisher einzigen Titel 2009 gefeiert hatte, seit 2015 nicht mehr an. Damals unterlag er im Viertelfinal seinem Landsmann und späteren Sieger Stan Wawrinka. In den letzten beiden Saisons hatte er auf Sand überhaupt nicht mehr gespielt. Das Comeback auf der roten Unterlage verlief mit Viertelfinal-Qualifikationen in Madrid (Niederlage nach zwei vergebenen Matchbällen gegen Dominic Thiem) und in Rom aber viel versprechend.

Kyrgios sorgt für nächsten Aufreger

Während Federer in Paris fleissig trainierte, liess Nick Kyrgios die Tennis-Community auf Instagram wissen, was er vom anstehenden Grand-Slam-Turnier hält. In einem Videopost bezeichnete er Roland Garros als «Mist» – zumindest im Vergleich zum drei Wochen später stattfindenden Wimbledon, das als prestigeträchtigstes Tennis-Turnier im Kalender gilt.

"Roland-Garros, c'est de la m... comparé à Wimbledon" ????Kyrgios en roue libre sur Instagram.#HomeOfTennispic.twitter.com/R4SXl0uH6y — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 20. Mai 2019

Der Australier hatte auf dem Rasen von Wimbledon zuvor mit dem Schotten Andy Murray trainiert. Und dabei liess er seine Follower wissen, dass er Rasen als Unterlage Sand vorziehe: «Schafft den Sand ab. Wer mag Sand schon? Es ist so schlecht.»

Wie gut oder schlecht Kyrgios in Paris abschneiden wird, zeigt sich ab nächster Woche, wo das «Enfant terrible» bereits in der ersten Runde einem der zahlreichen gesetzten Profis das Leben schwer machen könnte. Auch wenn Kyrgios Vorbereitung alles andere als optimal verlaufen sein dürfte. In der vergangenen Woche war er vom Sandplatzturnier in Rom ausgeschlossen worden, nachdem er unter anderem einen Stuhl auf den Platz geworfen und sich mit einem Zuschauer angelegt hatte.