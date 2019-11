Federer schon in Nöten

Dominic Thiem entwickelt sich für Roger Federer immer mehr zum Angstgegner. Der 26-Jährige, dessen Freundin Kristina Mladenovic Frankreich gleichentags zum Fed-Cup-Titel geführt hat, schlägt den Superstar am ATP-Finale in der ausverkauften O2-Arena 7:5, 7:5. Der Schweizer steht damit morgen gegen Matteo Berrettini schon mächtig unter Druck. Federer patzte gleich im ersten Game: Beim ersten Aufschlag fehlte noch die Präzision, an der Grundlinie die Sicherheit, und schon lag er mit einem Break in Rückstand. Der Schweizer korrigierte dies rasch und war in der Folge der aggressivere, bessere Spieler. Doch bei 5:5 retournierte der Österreicher zweimal stark und einmal glückhaft, was ihm einen weiteren Servicedurchbruch einbrachte. Kurz darauf war der erste Satz verloren, obwohl der Publikumsliebling neun Gewinnschläge mehr produziert und gleich viele Punkte gewonnen hatte.