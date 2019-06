Federer scherzt über Williams-Thiem-Krach

Wahrscheinlich wusste Roger Federer bereits, was auf ihn zukommen würde. Schliesslich wird der Schweizer an Pressekonferenzen stets nach seiner Meinung gefragt. Zu allem, was in der Tennis-Welt so passiert, auch über den Zwist zwischen Dominic Thiem und Serena Williams. Ein Zwist, den Federer selbst lustig fand, so erzählte er es an seiner Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Leonardo Mayer. Das läge vor allem an Thiems Dialekt, den er liebe, so Federer, «er (Thiem) weiss das auch».