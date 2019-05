Federer gewinnt letztendlich souverän

Starke Schlussphase

Ruud ging im dritten Satz 2:0 in Führung und hatte später eine Möglichkeit zum 5:3. Im Tiebreak wehrte der junge Skandinavier drei Matchbälle ab und muss sich erst mit 8:10 geschlagen geben. Damit hatte Ruud in der Schlussphase doch noch die Gelegenheit bekommen, eine gute Visitenkarte abzugeben. Vor allem mit der Vorhand gelangen ihm einige sehenswerte Punkte.

Einem Satzgewinn gegen Federer kam Ruud deutlich näher als Lorenzo Sonego und Oscar Otte in den Runden zuvor. Das hatte sich in den ersten beiden Umgängen nicht abgezeichnet. Diese dominierte Federer nämlich nach Belieben. Zwischen dem 2:3 im ersten und dem 5:0 im zweiten Satz gewann Federer neun Games in Folge und brillierte dabei nicht zuletzt am Netz. Der Smash zum Matchgewinn nach zwei Stunden und 14 Minuten war der 21. erfolgreiche Netzangriff von Federer.