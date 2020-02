Bencic: «Sah es so aus, als hätte ich Schmerzen?»

Bencic kämpfte sich nach einem 2:6, 0:3 zwar zurück und erzwang ein Tiebreak im zweiten Durchgang. Doch da spielte sie wieder zu fehlerhaft. Die 22-Jährige hatte Mühe, das Spiel ihrer Gegnerin zu lesen – etwas, was sonst ihre Stärke ist. Das lag wohl auch daran, dass sie noch nie gegen beherzt aufspielende Linkshänderin gespielt hatte. Für die letztjährige Pariser Juniorensiegerin war es der bisher grösste Erfolg ihrer jungen Karriere.

Das Lob an die unbeschwerte Teenagerin

«Sie hat einen fantastischen Match gespielt», lobt Bencic ihre junge Bezwingerin. «Ich fand keine Lösung gegen sie.» Sie sei schon etwas überrascht gewesen, dass Fernandenz gegen sie viel angriffiger gespielt habe als am Vortag. Auf eine gewisse Weise habe die Kanadierin sie an sich selber erinnert, als sie 17 war: «In diesem Alter überlegst du nicht so viel, du bist unbeschwerter. Aber Hut ab, wie sie das durchgezogen hat.» Auf die Frage, ob sie Schmerzen verspürt habe, reagierte Bencic mit wenig Verständnis. «Sah es so aus?», gab sie zurück. «Nein, ich habe schon seit längerem keine Schmerzen. Und ich hoffe, das bleibt auch so.»

Als sich der Sieg von Fernandez abzeichnete, kamen Spekulationen auf, ob allenfalls die nicht ganz fitte US-Open-Siegerin Bianca Andreescu fürs vierte Einzel antreten würde. Das hätte die Spannung noch etwas erhöht. Doch Andreescu, die sich mit Knieproblemen plagt, muss erneut passen. Damit bietet sich Jil Teichmann (68) gegen die kanadische Doppelspezialistin Gabriela Dabrowski (448) die Chance, die Begegnung zu entscheiden und den Schweizerinnen das Ticket fürs neue Finalturnier in Budapest im April zu sichern.

