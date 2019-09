Einblicke hinter die Kulissen der Glamourwelt

Gerade vom Australian Open 2019 zurückgekehrt, war die innere Uhr von Noah Rubin noch durcheinander. Er fand keinen Schlaf, schaute um drei Uhr morgens zu Hause auf Long Island Netflix und surfte ein bisschen. Als er bei «Humans of New York» angelangt war, einem seiner Lieblingsblogs, der die ­Geschichten von Menschen erzählt, die auf der Strasse angesprochen werden, fragte er sich: Wieso haben wir das nicht? Wieso erzählt niemand, was in uns Tennis­cracks alles vorgeht? Geboren war sein Projekt «Behind the Racquet».