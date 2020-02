Die Schweizerinnen nehmen Kurs auf Budapest

Für die Kanadierinnen, ohnehin als Aussenseiterinnen angereist, kam erschwerend dazu, dass die designierten Nummern 1 und 2 für Freitag Forfait geben mussten: Für US-Open-Siegerin Bianca Andreescu (6), die seit dem WTA-Finale in Shenzhen wegen ihres Knies nie mehr gespielt hatte, kam ein Einsatz zu früh. Und dann fiel auch noch Eugenie Bouchard (267) aus, weil sie sich im Training am Handgelenk verletzt hatte.

Lob von Heinz Günthardt

Die junge Fernandez, die Pariser Juniorensiegerin 2019, deutete ihr grosses Potenzial gegen Teichmann an, sorgte nach einem Fehlstart für eine weitgehend ausgeglichene Partie. Doch Teichmann war bei ihrem Fed-Cup-Debüt im Einzel in den entscheidenden Phasen die entschlossenere Spielerin. «Es war schön zu sehen, wie sie in Drucksituationen ihre Leistung brachte», lobte sie Heinz Günthardt. Bencic liess dann gegen Dabrowski, Wimbledon-Finalistin 2019 im Doppel, keine Spannung aufkommen. Und die Schweizer Teamleaderin kann am Samstag im dritten Einzel bereits die Entscheidung herbeiführen.