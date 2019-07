Die Nummer 1, die Nestwärme braucht

Irgendwie passt Ashleigh Barty nicht richtig in die moderne Welt des Spitzensports. In einer Zeit, in der sich zahlreiche Athletinnen und Athleten als Ich-AG verstehen und die Selbstvermarktung Programm ist, spricht die Australierin nicht von «ich», sondern konsequent von «wir». So hat sie in Wimbledon etwa ­gesagt: «Wir spüren, dass wir den Ball gut schlagen, und fühlen uns wohl mit Gras unter den Füssen.» Obwohl sie als Nummer 1 aktuell die Tenniskönigin ist, verwendet die 23-Jährige nicht etwa den Pluralis Majestatis, sie betont vielmehr den Team­gedanken.