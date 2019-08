Der Fuss hält – Bencic gelingt der Auftakt

Die wichtigste Frage im Vorfeld des US Open war: Hält der Fuss von Belinda Bencic, nachdem sie kürzlich am Masters von Cincinnati gegen Viktoria Azarenka aufgeben musste?

Ganz fit schien Bencic (WTA 12) zwar nicht, dennoch wurde sie in ihrem Auftaktspiel in New York ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegte die Nummer 142 der Welt, ohne brillieren zu müssen. Bereits die bisherigen zwei Duelle hatte die 22-jährige Ostschweizerin gegen die Luxemburgerin, deren beste Klassierung Rang 66 war, für sich entschieden.