Das nächste Duell für die Geschichte

Ein paar beeindruckende Zahlen stehen schon fest, bevor Roger Federer am Sonntag in Wimbledon mit dem Vorjahressieger Novak Djokovic gleichzeitig die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste herausfordert. Unabhängig vom Ausgang des grossen Finals werden sich beispielsweise zwei bemerkenswerte Serien verlängern: Seit Stan Wawrinka 2016 das US Open gewann, haben die alternden «Big Three», Federer, Djokovic und Rafael Nadal, sämtliche Major-Titel unter sich aufgeteilt. Wimbledon wird dabei die elfte Station in Folge sein. Überstrahlt wird diese Dominanz einzig von – Federer, Djokovic und Nadal selbst, die ein Jahrzehnt zuvor (!) – vom French Open 2005 bis zum US Open 2009 – sogar 18 Grand-Slam-Titel in Folge unter sich aufteilten.