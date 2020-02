Bencic ratlos – ihr fehlt das Sicherheitsnetz

Die Weltrangliste lügt nicht, hört man oft. Manchmal erzählt sie aber auch nicht die ganze Wahrheit. So rutscht Belinda Bencic ausgerechnet in einer Phase, in der sie erstmals zu den Top 5 gehört, von einer unstandesgemässen Niederlage zur nächsten. Obwohl sie in dieser Saison noch gegen keine Top-20-Spielerin antreten musste, steht ihre Matchbilanz nach der Startniederlage in Dubai bei bescheidenen 6:6. Zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr hatte sie 14:3 gelautet, Mitte März nach Indian Wells dann sogar 18:4.