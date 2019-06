Anisimovas Märchen geht weiter

Vorjahressiegerin Simona Halep ist im Viertelfinale am French Open an der 17 Jahre alten Amanda Anisimova gescheitert. Die 27 Jahre alte Rumänin verlor am Donnerstag in Paris 2:6, 4:6 gegen den US-Teenager.

Anisimova ist die Nummer 51 der Weltrangliste und hatte es als erste im 21. Jahrhundert geborene Tennisspielerin in das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Im Halbfinale trifft die Tochter russischer Eltern auf Ashleigh Barty. Die an Nummer acht gesetzte Australierin gewann gegen Madison Keys aus den USA 6:3, 7:5. Das andere Halbfinale bestreiten Johanna Konta aus Grossbritannien und die Tschechin Marketa Vondrousova.