Federer-Turnier bietet French Open die Stirn

Nicht alle haben Freude am neuen Termin. So würde sich das French Open mit mehreren Turnieren überschneiden – auch mit dem Laver Cup, der vom 25. bis 27. September in Boston stattfinden soll. Dies ist also ein Frontalangriff auf das Event, an dem Roger Federer und seine Managementagentur «Team8» beteiligt ist. Am Tag nach der Bekanntgabe des French Open meldeten sich die Verantwortlichen des Laver Cups zu Wort. Man sei überrascht, heisst es in einem Statement, es seien nun viele Fragen offen. Das Turnier soll aber so wie geplant durchgeführt werden, es ist bereits ausverkauft.

Es kündigt sich ein äusserst gedrängter Tennisherbst an. Gemäss Plan würde das US Open am 13. September zu Ende gehen – eine Woche danach würde das French Open beginnen. Noch auf den ursprünglichen Termin vom 29. Juni bis zum 12. Juli ist Wimbledon angesetzt. In New York sind sie sich noch nicht sicher, ob sie das US Open doch auch verschieben wollen. Das Ringen um Termine hat begonnen.

This is such a difficult time. Everyone is being impacted by this catastrophe. Enhancing communication & working together to find solutions should be the priority. Not going Rogue & making selfish/arrogant decisions to further impact the tour in a negative way. #RolandGarros — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) March 17, 2020

Die Spieler wurden von der Ankündigung von Roland Garros überrascht. So twitterte Vasek Pospisil, Mitglied des Spielerrats: «Das ist der Wahnsinn. Keine Kommunikation mit den Spielern oder der ATP. Wie haben nichts zu sagen in diesem Sport.» Später löschte er seine Botschaft und verfasste eine etwas differenziertere, in der er daran appellierte, in diesen schwierigen Zeiten doch zusammenzuarbeiten.

René Stammbach, der Vizepräsident des Weltverbands ITF, hatte vom französischen Verbandspräsidenten Bernard Giudicelli kürzlich erfahren, dass eine Verschiebung des French Open diskutiert wurde. Über die Details war er aber nicht informiert. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie man alle Turniere in den Herbst reinbringt», sagt der Aargauer. «Paris erdrückt andere Veranstaltungen. Sicher ist der Laver-Cup an seinem ursprünglichen Datum höchst gefährdet.»

Das Recht des Stärkeren

Er gehe davon aus, dass die Pariser Veranstalter zumindest mit der ATP und der WTA Kontakt gehabt hätten, sagt Stammbach. Sonst könnte es problematisch werden. Gemäss englischen Quellen sollen sich Männer- und Frauentour heute in einem gemeinsamen Statement äussern. Schliesslich werden ihre Turniere torpediert: bei der ATP Sankt Petersburg, Metz, Chengdu, Zhuhai, Sofia, Peking und Tokio, bei der WTA Tokio, Guangzhou, Seoul, Wuhan und Peking.