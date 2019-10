Keine Energie, keine Leidenschaft, keine Punkte

Dabei war es in den vergangenen Wochen in Asien doch endlich mal wieder richtig gut gelaufen. Nach einer schwierigen Zeit, in der sich die Weltnummer 6 mit seinem Manager zerstritten, von seiner Freundin getrennt und von Wimbledon in der 1. Runde verabschiedet hatte, ging es endlich wieder aufwärts. Halbfinal in Tokio, Final in Shanghai. «Ich habe jetzt wieder mehr Ruhe in meinem Leben», bestätigte er den positiven Trend vor dem ersten Einsatz in Basel.

Doch gegen Fritz wollte gestern in der St.-Jakobs-Halle wenig gelingen. Kein Break, keine Genauigkeit, keine Leidenschaft. Und als sich im Tiebreak trotzdem noch eine Möglichkeit bot, den ersten Satz zu gewinnen, gab Zverev eine 4:0-Führung aus der Hand und verlor die Kurzentscheidung mit 7:9. «Dabei spiele ich normalerweise genau in solch engen Momenten gut.»

Mental nicht da

Sein Gegner erklärte: «Es kam auf zwei, drei Punkte an. Das Spiel hätte auch auf seine Seite kippen können.» Doch muss sich Fritz dabei vor allem auf den ersten Satz bezogen haben. In Durchgang 2 hatte Zverev dem 21-jährigen Amerikaner nicht mehr viel entgegenzusetzen. «Heute hat mir einfach die Energie gefehlt. Ich war mental nicht da. So kann man kein Turnier gewinnen.» Zverev darf damit noch immer nicht fix mit den ATP Finals planen, auch wenn er als Siebter 300 Punkte Vorsprung auf den aktuell nicht qualifizierten Neunten, Roberto Bautista Agut, aufweist. «Ich habe es nun in Paris in den eigenen Händen», fasst er die Ausgangslage zusammen.

In der französischen Hauptstadt will er sich ab Montag die nötigen Punkte für den Saisonfinal sichern, immerhin würde er dort als Titelverteidiger antreten. Doch zuerst braucht Zverev eine Pause. «Vielleicht gehe ich für ein paar Tage nach Hause.» Zeit, um nach der Asien-Tour wieder in Europa anzukommen. Basel wurde zu einem Zwischenstopp, den er sich auch hätte sparen können.