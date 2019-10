Für Federer ist es «keine Abschiedstour»

Es braucht einiges, um Roger Federer aus der Fassung zu bringen. An diesem Samstag ist es aber wieder so weit: Als im solothurnischen Niederbuchsiten bei einem seiner Sponsoren die lebensgrosse Figur enthüllt wird, für die er mehrere Stunden Modell gestanden ist («nur in Unterhosen», wie er anmerkt). Seltsam sei es, neben sich selber zu stehen, er fühle sich unwohl, sagt er zu den geladenen Gästen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Kaffeemaschinenherstellers Jura.