Federer lobt Greta

Umso bemerkenswerter ist, dass er nun auf die Vorhaltungen bezüglich seines Sponsors Credit Suisse reagiert hat, verstärkt durch zwei Retweets von Greta Thunberg. Der Strahlkraft der schwedischen Klimaaktivistin kann selbst er nicht entgehen. So verbreitete der 38-Jährige, der inzwischen in Melbourne eingetroffen ist für die Vorbereitung aufs Australian Open, nun ein Statement zur Forderung, er müsse seine Verbindung zur Schweizer Grossbank kappen, weil diese massiv in die Förderung fossiler Energien wie Kohle oder Fracking investiert. Um seine Worte breit zu streuen, sandte Federer das Statement auf Englisch an die Nachrichtenagentur Reuters.

Roger Federer‘s statement regarding the protests from climate activists, asking him to break ties with Credit Suisse. #Federerpic.twitter.com/vg9Ig1EmQ7 — Simon Häring (@_shaering) January 11, 2020

Dieser Zeitung liegt die offizielle deutsche Übersetzung vor. Darin heisst es: «Ich nehme die Auswirkungen und die Bedrohung durch den Klimawandel sehr ernst, zumal meine Familie und ich inmitten der Zerstörung durch die Buschbrände in Australien ankommen. Als Vater von vier Kindern und leidenschaftlicher Befürworter der universellen Bildung habe ich grossen Respekt und Bewunderung für die Jugendklimabewegung. Ich bin den jungen Klimaaktivisten dankbar, dass sie uns alle dazu zwingen, unser Verhalten zu überprüfen und nach innovativen Lösungen zu suchen. Wir sind es ihnen und uns selbst schuldig, zuzuhören. Zudem bin ich mir meiner Verantwortung als Privatperson, als Athlet und als Unternehmer sehr bewusst und möchte diese privilegierte Position für den Dialog in diesen wichtigen Fragen mit meinen Sponsoren nutzen.»

Einsatz für die Bildung

Es sind starke Worte des Tenniscracks, der sein soziales Engagement auf seine «Roger Federer Foundation» konzentriert, die sich für Bildung im südlichen Afrika einsetzt, und für die er schon über 50 Millionen Franken gesammelt hat. Implizit lobt er mit seinen Worten auch Greta Thunberg, das Gesicht der Jugendklimabewegung. Und er kündigt an, den Dialog zu seinen Sponsoren zu suchen, seine privilegierte Position zu nutzen. Wenn er die Credit Suisse, die nun am Pranger steht, nicht explizit erwähnt, so darf doch davon ausgegangen werden, dass er primär die Grossbank meint. Man darf gespannt sein, ob er damit etwas auslösen kann.