Federer bestraft, erzürnt, geschlagen

In diesem verlagerte sich das Geschehen weg vom Sport. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger enervierte sich darüber, dass der spanische Stuhlschiedsrichter Nacho Forcadell ihn nicht daran erinnert hatte, wann die Bälle gewechselt werden, worum er ihn gebeten hatte. Er liess ihn dies auch in aller Deutlichkeit wissen. Die Retourkutsche war krass und kam rasch, beim Stand von 0:3 und 15:30, als Federer verärgert einen Ball in hohem Bogen aus dem Court spielte – alles andere als hart und aggressiv.

Federer ärgert sich über den Ref

Zur allgemeinen Verblüffung verwarnte ihn Forcadell aber dafür. Und weil Federer schon im Tiebreak (zurecht) verwarnt worden war, hatte dies einen Strafpunkt zur Folge. Also 15:40, zwei Breakbälle. Federers Ärger war gross. Er zog den Ref zur Verantwortung und verlangte, ihm den Prozess zu erklären. «War das für dich zu viel?», fragte er ihn. Und er warf ihm vor, ihn nicht gewarnt zu haben, dass er sich im Grenzbereich bewege. Ein «superharter Entscheid» sei das gewesen, fand am Schweizer Fernsehen auch Heinz Günthardt.

Federer schaffte es zwar, die Breakbälle abzuwehren – aber nicht die Niederlage. Er verlor den Viertelfinal von Shanghai nach 124 Minuten 3:6, 7:6 (9:7), 3:6. Damit liegt er im Duell mit dem Deutschen jetzt 3:4 in Rückstand. Das Resultat schmeichelte Federer noch, da er eigentlich in zwei Sätzen hätte verlieren müssen, denn Zverev führte im zweiten schon 6:5 und hatte bei 40:0 drei Matchbälle in Serie.

Er servierte von Anfang an mit einer hohen Quote und Tempi bis gegen 230 km/h und liess Federer nie in den Rhythmus kommen, zumal er auch besser retournierte. Zum Leidwesen von Federer und dessen vielen Fans, die zeitweise wie in Schockstarre verharrten, erinnerte der Kronprinz des Tennis wieder an jenen Spieler, dem seit langem Grand-Slam-Titel zugetraut werden und der Ende November 2018 in London das ATP-Finale gewann.

Niederlage gegen Ziehsohn

Federer konnte nach dem nur 27-minütigen ersten Satz, der kaum Ballwechsel brachte, etwas durchatmen, dank einem fast mühelosen Break zum 2:0. Doch Zverev fand sofort zurück in die Partie und breakte ihn im dritten Game dank zwei Federer-Fehlern und zwei knallharten Passierbällen zum zweiten Mal. Den dritten Aufschlagverlust hatte sich der Favorit danach selber zuzuschreiben, auf dem Weg zum 5:6 schenkte er Zverev drei Punkte durch Fehler.