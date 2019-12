Federer: «Stans Paris-Final war auch verrückt!»

Aus dem aktuellen Jahr sei ihm, so Federer, nebst seinen Spielen vor allem die epische Partie Stan Wawrinkas im Paris-Achtelfinal gegen Stefanos Tsitsipas geblieben. Der Romand siegte mit 8:6 im fünften Satz – und unterlag in der folgenden Runde gegen Federer.

Zwei epische Finals, zwei Gefühlslagen für Federer

«Aber ich finde», so der Baselbieter, «der Match des Jahrzehnts sollte ein Final sein.» Er überlegt und nennt den fast sechstündigen Australian-Open-Final 2012 zwischen Djokovic und Nadal. «Die beiden haben sich viele grosse Schlachten geliefert.» Man dürfe aber Stan Wawrinka nicht vergessen: «Sein Paris-Final gegen Novak war auch verrückt! Und wenn ich an meine Matches denke, dann kommen mir zwei in den Sinn: die Finals in Australien 2017 und in Wimbledon in diesem Jahr.» Zwei Endspiele, die für Federer mit ganz unterschiedlichen Gefühlen endeten.

Ein Blick auf die wohl denkwürdigsten Matches dieses Jahrzehnts:

1) Wimbledon 2010: 3 Tage, über 11 Stunden

Das Erstrundenmatch in Wimbledon 2010 zwischen John Isner und Nicolas Mahut beginnt am 22. Juni und erstreckt sich wegen des Regens und der Aufschlagsstärke der beiden über drei Tage. Mit 11 Stunden und 5 Minuten Nettospielzeit ist es das längste Tennisspiel überhaupt. Verlierer Mahut hat ihm ein lesenswertes Buch gewidmet: «Le match de ma vie».

2) Melbourne 2012: eiserner Djokovic

Die beiden Rivalen liefern sich am Australian Open 2012 den bis dato längsten Grand-Slam-Final mit einer Spielzeit von 5 Stunden und 53 Minuten. Die höchst intensive Partie ist geprägt von vielen Wenden. So biegt Nadal das Tiebreak des 4. Satzes noch um und führt im 5. Satz mit Break 4:2, gibt dann aber zum 5:7 zweimal seinen Aufschlag ab.

3) Paris 2015: Entfesselter Wawrinka

Alles ist angerichtet für Novak Djokovic, der in Paris endlich seine Grand-Slam-Kollektion komplettieren will. Doch dann fegt ihn Stan Wawrinka in vier Sätzen vom Court. Es ist die spektakulärste Leistung des Jahrzehnts: Der Romand schlägt in vier Sätzen 60 Winner zu seinem zweiten Grand-Slam-Titel und spendet seine karierten Kult-Shorts dem Tennismuseum.