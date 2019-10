«Die Priorität gilt jetzt der Zukunft»

Einen Erdrutsch werde es auch 2020 nicht geben. «Wir werden das Turnier in der bisherigen Form fortführen», sagte Brennwald und ergänzte: «Wir wollen bescheiden bleiben.» Nichts Künstliches soll entstehen. Nur fürs Qualifikations-Wochenende werde man sich etwas einfallen lassen. Die Geschichte des Turniers soll aufgezeigt werden, vielleicht mit einem Film, sicher mit der Anwesenheit früherer Stars. Ein Jubiläumsturnier wie vor 25 Jahren, als sich ehemalige Sieger duellierten, ist heute nicht mehr möglich. Viele Sieger sind gar nicht mehr in der Lage, Tennis zu spielen.

Von Jahr zu Jahr

Weiter in die Zukunft blicken kann und will Brennwald nicht: «Früher hatten wir Visionen für die nächsten fünf bis zehn Jahre, heute können wir nur noch von Jahr zu Jahr planen.» Das mache die Organisation zu einer Riesenherausforderung. Etwas kämpferisch ergänzt der Gründer des Events: «Es gilt, alles dafür zu tun, um in der Champions League zu bleiben.»

Eine wichtige Baustelle wurde bereits vor der diesjährigen Ausgabe geklärt: Roger Federer hat einen Vertrag mit seinem Heimturnier unterschrieben, der so lange läuft, bis er das Racket an den Nagel hängt. Und wird er danach in die Turnierorganisation eingebunden? «Nein, dafür gibt es keine Pläne, und es hat auch noch nie Pläne gegeben», stellt Brennwald klar.

Ein lokaler Weltstar, der um den Titel spielt, und ein Jubiläum, das die einzigartige Geschichte des Turniers aufleben lässt – im kommenden Jahr steht den Swiss Indoors eine ganz spezielle Ausgabe bevor. Was danach kommt, ist derzeit noch offen.