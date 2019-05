Wie fühlt es sich an, hier zu sein?

Ich bin glücklich, bin ich hier – noch etwas mehr als sonst, weil ich die letzten drei French-Open-Ausgaben verpasst habe.

Letztes Jahr traten Sie auch in Paris-Bercy an. Haben Ihnen die vielen Spiele im Herbst geholfen, heuer in Form zu kommen?

Wenn du gesund bist, löst das viele Probleme. Und das letzte Mal richtig verletzt war ich 2017 in Montreal, das ist fast zwei Jahre her. Es gibt immer wieder kleine Probleme wie zuletzt in Rom. Doch mein Forfait war auch eine Vorsichtsmassnahme. Ich wollte sichergehen, dass ich 100-prozentig fit ins French Open steigen kann. Ich hatte Zweifel, dass mir dies gelingen würde, wenn ich antreten würde. Daher musste ich eine schwierige Entscheidung treffen.

Es scheint, als trauten Sie Ihrer Fitness mehr als sonst in den letzten beiden Jahren.

Ich war in der Lage, hart zu trainieren, und konnte in Madrid und Rom auch harte Matches absolvieren. Für mich war es wichtig, die Nerven zu spüren und unter Druck zu spielen. Jetzt fühle ich mich vollkommen bereit. Nun will ich den ersten Match gewinnen und die Kampagne lancieren. Es bringt nichts, zu weit vorauszudenken.

Können Sie das Turnier gewinnen?

(überlegt) Ich weiss es nicht, das ist auch für mich ein Fragezeichen. Auf eine Art fühle ich mich ähnlich wie 2017 vor dem Australian Open. Ich spüre, dass ich gutes Tennis spiele. Aber ist das genug gegen die absolut Besten, wenn es wirklich um die Wurst geht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ergebnis selber auf dem Schläger habe. Aber ich hoffe, mich in die Position zu bringen, spät im Turnier gegen die Besten anzutreten.