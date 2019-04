Darum ist Nadal nicht mit Federer befreundet

Nun erklärte Nadal, warum er und Federer keine Freunde sind. Freundschaften hätten für ihn eine grosse Bedeutung und seien sehr stark. «Für mich ist aber die Sprache ein Hindernis, um eine freundschaftliche Bindung aufzubauen, zum Beispiel mit Roger Federer. Wir haben unsere Rivalität, und unsere Lebensgewohnheiten sind sehr unterschiedlich.»

Seit rund 18 Jahren sind sie zusammen auf der ATP-Tour unterwegs und haben gemeinsam für so manches Tennis-Highlight gesorgt. Unvergessen bleibt beispielsweise der epische Final in Wimbledon 2008: Fünf Sätze in fast fünf Stunden, zwei gingen ins Tiebreak und gegen Ende drohte gar ein Unterbruch wegen Dunkelheit. Der Sieger dieses Duells hiess Nadal, wie meistens wenn die beiden Dominatoren der Nullerjahre aufeinandertrafen. 23 der 38 Duelle gingen an den Spanier.

«Sehr gute Gefährten»

Diesen Sommer bestreitet die Schweizer Weltnummer 4 erstmals seit Jahren wieder Turniere auf Sand. Und so könnte es schon bald erstmals seit 2017 wieder heissen: Federer gegen Nadal. Darüber würde sich der Spanier dann wohl doch freuen. Denn der 32-Jährige sagte auch: «Ich würde sagen, dass ich keine Freunde auf der Tour habe, aber sehr gute Gefährten.» Damit ist sicher auch der Schweizer gemeint.