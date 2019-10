Brennwalds Wort in Wawrinkas Ohr

Als hätte Wawrinka (ATP 17) die Worte des Turnierdirektors gehört, legt er los. Schon früh, zum 3:1, realisiert er gegen den Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 45) ein Break. Weil der Schweizer bei eigenem Aufschlag unantastbar ist, geht der erste Satz mit 6:3 an ihn.

THIS is what is means to him ??@stanwawrinka is second-round bound in Basel ????????: @TennisTV | #SwissIndoorsBaselpic.twitter.com/fPKBQ21VMw

— ATP Tour (@atptour) 23. Oktober 2019