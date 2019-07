Stampfen, was das Zeug hält

Die Frauen hingegen erlebten ihre Olympiapremiere erst hundert Jahre später. 2000 in Sydney liess sich Australiens Team die erste Wasserball-Goldmedaille der Frauen umhängen. Dass die Frauen erst seit kurzem bei Olympia mittun dürfen, hat damit zu tun, dass es zwar auch Anfang des 20. Jahrhunderts einzelne Frauenteams gab, diese jedoch wieder verschwanden, so rasch sie entstanden. Erst 1979 gründete der internationale Schwimmverband ein Komitee für den Frauenwasserball.

Wie ein Spitzenteam

Wer in der Region Basel Frauenwasserball sehen möchte, kommt am Wassersportverein (WSV) Basel nicht vorbei. Zusammen mit Horgen zählen die Baslerinnen zur absoluten Schweizer Spitze. In der vergangenen Saison, die vor kurzem zu Ende gegangen ist, gewann das Team von Michel Grasso Cup wie Meisterschaft. Es war dies für den WSV der zehnte Meistertitel der Vereinsgeschichte. Hinzu gesellen sich vier Cup-Triumphe.

Auf diesen Lorbeeren ausruhen möchten sich die Baslerinnen, deren Motor am Beckenrand seit eh und je Michel Grasso ist, aber nicht. Bereits jetzt haben die vier Nationalspielerinnen des WSV, Nathalie Mäder, Paola de Feo, Melanie Adler und Patrizia Heinimann, das Training wieder aufgenommen. Schliesslich geht es für sie im Oktober gegen Israel um die EM-Qualifikation. Gelingt dies, wäre die Teilnahme an diesem Turnier einer der grössten Erfolge im Schweizer Wasserball. Ein Mittun an Olympia oder einer WM, die an diesem Wochenende in Südkorea zu Ende geht, ist nochmals eine andere Angelegenheit und für die Schweiz praktisch unerreichbar.

Tägliches Training: WSG-Goalie Patrizia Heinimann.

De Feo, Adler und Heinimann spulen also beim Besuch der BaZ ihr Techniktraining ab. Grasso hingegen widmet sich meiner Wenigkeit – für ebendiese ersten Versuche im Wasserball. Überwindung, ins Sportbad St. Jakob zu steigen, braucht es an diesem Abend nicht. Im Gegenteil: Der Gang ins Wasser ist die willkommene Abkühlung in dieser heissen Woche. Dennoch kommen schon bald die ersten Schweisstropfen. Was so nicht erwartet werden konnte. Wer über Wasser bleiben möchte, muss mit den Beinen und Armen arbeiten. Und zwar nicht wenig. «Die Beine im 90-Grad-Winkel halten und stampfen, stampfen, stampfen», erklärt Grasso. Das tönt einfach, ist es aber nicht. Tut man dies nicht, droht der Gang unter die Wasseroberfläche. Was bei einer Tiefe von über vier Metern ungemütlich werden könnte. Also: stampfen, was das Zeug hält.

Wie beim Tennis

Ebenso machen die Hände jene Bewegung, die es braucht, um Stabilität zu erlangen. Das Wasser muss weggedrückt werden. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern wieder und wieder. Unterstützend wie ein Wickelfisch wirkt dabei der Ball unter dem Arm. Ohne ihn, geht es mir durch den Kopf, hätte ich längst den Beckenrand für eine Pause aufsuchen müssen. Schwäche zu zeigen nach ein paar Minuten, kommt nicht infrage. Der Ehrgeiz ist da, mal zu passen, mal zu schiessen. Auch wenn das Wasserball-Abc ohne Ball mir bereits die Grenzen aufzeigt.