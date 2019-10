Bencic heult nur noch nach harten Niederlagen

War die Teilnahme am WTA-Finale für Sie ein Traum wie der Gewinn von Grand-Slam-Turnieren?

Mich faszinierten die Fotos, wie die acht Spielerinnen in Abendkleidern um die Trophäe herumstehen. So wie wir nun auch wieder. Das fand ich cool. Und natürlich verfolgte ich das Turnier von klein auf. Aber ich träumte von den Grand Slams. Und wenn man da gewinnt, ist man ja auch fast sicher am WTA-Finale dabei.