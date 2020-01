Ein Menschenmeer in Gelb. Das Scandinavium in Göteborg, ausverkaufte Halle. Mittendrin: Max Gerbl. «Das wird krass», sagt er im Dezember am Esstisch in seiner Wohnung in Schaffhausen. Heute Freitag ist es so weit. Schweden fordert an der EM die Schweiz (siehe Seite 35). Und Gerbl ist mit dabei. Über 30 Länderspiele hat er bereits absolviert, in den kommenden Tagen sollen weitere folgen. «In solchen Momenten weisst du, warum du das Ganze auf dich nimmst», sagt der 24-Jährige. «Warum du auf so viele Dinge verzichtest.»