Sporars Traumquote ist nicht viel wert

Japan

In Japan kam es kürzlich zum Aufeinandertreffen zweier ehemaliger FCB-Angestellten. Thorsten Finks Vissel Kobe gewann gegen Yoichiro Kakitanis Cerezo Osaka mit 1:0. Ballkünstler und Fernsehstar Kakitani spielte wie immer durch, doch das änderte nichts an einer der seltenen Niederlagen. Zuletzt nämlich zelebrierte man bei Cerezo Osaka eine wahre Siegesserie. Doch weil der Saisonstart alles andere als überzeugend war, wird man die Top 3 der Liga verfehlen. Zwei Runden vor Schluss hat man sieben Zähler Rückstand auf das Meisterschaftspodium. Weit von einem Toprang ist hingegen Trainer Fink mit seinem Team, das sich im Mittelfeld der Liga eingenistet hat. Fink, das sagte er kürzlich in einem Interview, fühlt sich übrigens sehr wohl im fernen Osten. Aber trotz allem könne er sich eine Rückkehr nach Fussball-Deutschland vorstellen. Der «Hamburger Morgenpost» sagte er: «Natürlich bin ich ein Kind der Bundesliga, keine Frage.» Aber es müsse «nicht um jeden Preis» die Bundesliga sein, sagte Fink. Fussball-Europa würde wohl schon reichen.

Slowakei

In der höchsten slowakischen Liga lief am Wochenende alles so, wie man es erwarten konnte. Slovana Bratislava gewann gegen den SKF Sered mit 2:0 und ist damit weiter unangefochten Tabellenführer. Für den Erfolg verantwortlich war wieder einmal Andraz Sporar, der beide Tore für sein Team schoss. Für den Stürmer war es der dritte Doppelpack der Saison, er kommt nach neun Meisterschaftsrunden auf elf Treffer. Nur zwei Stürmer in den höchsten Ligen Europas haben zurzeit eine bessere Quote als Sporar (bei mindestens zehn erzielten Saisontoren). Erik Haaland von Red Bull Salzburg war in zwölf Partien 15 Mal erfolgreich, Robert Lewandowski hat bei den Bayern in zwölf Partien sogar schon 16 Mal getroffen. Trotz dieser Traumquote und der guten Publicity weist Sporar einen eher bescheidenen Marktwert von einer Million Euro auf und ist somit laut dem Portal «tranfermarkt.ch» der gerade mal 5602. wertvollste Fussballer der Welt. Aber im Fall von Sporar inklusive seiner Erfahrung beim FCB gilt wohl: Lieber unterschätzt werden und am Laufmeter treffen, als den Ruf eines absoluten Torgaranten zu haben und dann vor dem Kasten das Vertrauen in die eigenen Qualitäten zu verlieren.

Ungarn

Der Budapest Honvéd FC entkam gegen Paksi nur knapp einer mittelgrossen Blamage. Im Duell gegen den Zweitletzten der Liga lagen die Hauptstädter vor eigenen Publikum lange mit 0:1 im Rückstand, ehe man ausgleichen konnte und in der Schlussphase Naser Aliji zum 2:1-Endstand traf. Der Aussenverteidiger ist nicht gerade bekannt für seine Torgefährlichkeit. Der 26-Jährige spielte schon in halb Europa, beim FCB, bei Vaduz, bei Kaiserslautern, in Italien, Rumänien und nun in Ungarn. In seiner Profikarriere gelang ihm bisher aber nur ein einziger Treffer, damals für den FCB am 19. Juli 2014 beim 2:1 gegen Aarau. Nun durfte Aliji also seit langem wieder jubeln.