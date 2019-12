Spitzenspiel nach Basler Geschmack

Was im Leistungsausweis des gar nicht mehr so «neuen» FCB bislang fehlte, gestern aber eindrücklich nachgeholt wurde, war ein Sieg in einem echten Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter, volles Stadion, das alles gepaart mit sportlicher Relevanz. So eine Partie hatten die Basler ja schon länger nicht mehr gewonnen.

Da war im Mai 2018 zwar ein 5:1 gegen die Young Boys. Dieser Sieg hatte aber den Makel, dass YB damals schon längst Meister war und sich in all den Feierlichkeiten auch über fünf Gegentore nicht wirklich aufregen konnte.

Gestern nun gab es nichts zu beanstanden am 3:0 des FCB. Es gab nicht einen einzigen Grund, warum dieser Spitzenspielsieg nicht Spitzenspielsieg-würdig sein sollte: Die Berner waren in der Tabelle noch nicht so weit entrückt, dass ihnen eine Niederlage egal sein konnte. Für den FCB ging es zudem darum, nicht hinter den FC St. Gallen zurückzufallen. Und die Basler waren ein paar Stunden vor dem Anpfiff gegen YB ja sogar noch beruflich in Russland unterwegs.

Die Spielfreude

Das war einer der Punkte, die im Vorfeld der Partie als Vorteil für die Berner aufgelistet wurde: YB hat am Donnerstag zwar auch ein Spiel in der Europa League bestritten, musste dafür aber nicht fünf Stunden im Flugzeug sitzen. Sondern nur ein paar Minuten ins eigene Stade de Suisse fahren. Doch von den befürchteten Reisestrapazen war bei den Baslern überhaupt nichts zu spüren.

Der FCB ging nämlich gleich mit seinen ersten Aktionen 2:0 in Führung. Vor dem 1:0 spielten sich Fabian Frei und Edon Zhegrova vor den Berner Strafraum, Zhegrova liess Verteidiger Cédric Zesiger stehen und bediente Stürmer Arthur Cabral (6.). Ein paar Minuten später erzielte Omar Alderete dann nach einer Ecke von Kevin Bua das 2:0 mit dem Kopf (13.). «Wir waren von Anfang an parat», sollte Marcel Koller den Auftakt später ziemlich nüchtern zusammenfassen.

Nun hat aber die Vergangenheit gezeigt, dass ein 2:0 gegen die Young Boys noch lange nicht die Entscheidung sein muss. Erst recht nicht in Zeiten, in denen die Berner gerne mal drei Tore kassieren und trotzdem noch gewinnen. Doch ein Aufbäumen der Gäste gab es dieses Mal nicht. Stattdessen hatten die Basler Chancen durch Zuffi (20.), Zhegrova (23.) oder Frei (42.), um vor der Pause das 3:0 zu erzielen.