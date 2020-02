Sm’Aesch im Achtelfinal ausgeschieden

Vor proppenvollen Rängen verliefen die Startminuten bis zum 24:24 ausgeglichen. Dann nutzten die Aescherinnen den zweiten Satzball mit einem Zweierblock von Megan Cyr und Madlaina Matter zum 27:25. Auch in Durchgang zwei sah es zur Freude der 1020 Fans lange gut aus für das Heimteam, das beim Stand von 19:16 beste Karten besass, vielleicht vorentscheidend mit 2:0-Sätzen in Führung zu gehen. Dann aber der Stimmungskiller: Dora Grozer knickte an der Seitenlinie unglücklich um und musste vom Feld geführt werden. Das jetzt schon länger dauernde Verletzungspech des Vizemeisters erfuhr damit eine Fortsetzung. Die Deutschen nutzten den Schreckmoment auf Baselbieter Seite und entschieden den Satz für sich.

Entscheidung im dritten Satz

Trotz Grozers Ausfall blieb die Partie bis Mitte des dritten Aktes ausgeglichen. Weil jedoch NLA-Topskorerin Taylor Fricano blass blieb und sich bei den Baselbieterinnen auch der eine oder andere Fehler einschlich, zog der Favorit von 12:13 auf 18:14 davon und brachte den für den Einzug in die Viertelfinals nötigen zweiten Satz mit 25:21 ins Trockene. Aachens Trainerin Saskia van Hintum konnte sich jetzt den Luxus leisten, ihre auch an früherer Wirkungsstätte erfolgreichste Angreiferin Maja Storck (17 Punkte in drei Sätzen) auf der Bank zu lassen. Aachen holte sich auch den vierten Satz zum 3:1-Sieg.

Damit ist Sm’Aesch zum zweiten Mal in Folge in den Europacup-Achtelfinals gescheitert. Mit dem diesjährigen Abschneiden, zwei klaren Siegen über Levski Sofia und zwei guten Auftritten gegen ein deutsches Spitzenteam, darf die Aescher Chefetage zufrieden sein.

Am Samstag folgt die vierte Partie innert nur sieben Tagen, der NLA-Spitzenkampf gegen Leader Neuchâtel. In der letzten Vorrundenpartie wird es vor allem darum gehen, nach saisonübergreifend fünf Niederlagen gegen den Meister endlich wieder zu gewinnen und so ein Zeichen für die Playoffs zu setzen.