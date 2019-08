«Sie haben es gehasst, gegen mich zu verlieren»

Liselotte Blumer, wie gerne würden Sie in dieser Woche bei der WM in Basel selber auf dem Platz stehen?

Bevor das Turnier begann, sagte ich, dass ich mich an einem Morgen auf den Platz schleichen und ein paar Shuttles spielen werde. Es gluschtet mich, es kribbelt, der Centre Court zieht mich an. Eine WM in Basel, das ist sensationell. Das ist der Ort, an dem ich früher meine ersten Turniere gespielt habe. Das ist der Ort, wo für mich alles begann.