Eine heimliche Landesausstellung

Berührungsängste zwischen Publikum und Schwingern gibt es also keine. Einen Grund, solche Traditionen zu brechen, ebenso wenig. Man ist eine Familie, auch wenn die fünf Teilverbände in sportlichem Konkurrenzkampf zueinander stehen. Diese Familie trifft sich nun in Zug. 37 Millionen Franken werden dafür aufgewendet, Hunderttausende verfolgen das Spektakel am Fernseher, 56'000 Zuschauer fasst die Arena in der Innerschweiz.

Es ist dies die grösste mobile Tribüne überhaupt, die heute um 7.30 Uhr morgens bis auf den letzten Platz besetzt sein wird. Das gibt es vermutlich in keiner anderen Sportart dieser Welt. Die Schweiz trifft sich an einem Ort, der alles miteinander vereint: die geballte Kraft des Schwingens, die Tradition des alle drei Jahre wiederkehrenden Anlasses, den Mythos des seit Hunderten Jahren praktizierten Zweikampfs sowie Menschen aus allen Landesteilen und Sprachregionen.

Wenn die Südwestschweizer mit der Hymne «Le ranz des vaches» einmarschieren, läuft es einem kalt den Rücken hinunter. Selbst wenn es nicht Kühe, sondern Kraftpakete sind, die sich im Gleichschritt wie Artisten in einer Zirkusmanege dem begeisterten Publikum präsentieren. Der zweite Gänsehautmoment: das Intonieren der Nationalhymne vor dem Anschwingen. Da es in Zug Tag wird, singt (anders als im Fussball!) jeder mit. Es ist ein Moment zum Innehalten. Ein Moment, in dem eine Schweiz zelebriert wird, die es in der heutigen schnelllebigen Welt gar nicht mehr richtig gibt – und deren Geist doch weiterexistiert.

Für viele der Alteingesessenen ist dieses Brimborium am Königsevent ihrer Sportart inzwischen zu gross, das Ganze zu wenig intim, der Kommerz zu dominant. Dass früher alles besser war, hört man besonders oft. Doch weshalb sollte ein Konstrukt, das so gut funktioniert, infrage gestellt werden? Die sportlichen Abläufe sind ein Selbstläufer, das Regelwerk seit je dasselbe.

Die Einteilung der Duelle gibt zwar immer zu reden (und macht den Sport gleichzeitig so besonders), doch nach wie vor kommen die Helden in der Zwilchhose mit einem Sägemehlring, einem Kampfrichter, einer Stoppuhr und einem physischen Notenblatt aus. Es braucht keine künstliche Unterlage, keinen Videoschiedsrichter, keine automatische Zeitmessung und keine digitale App, mit der die Rangliste nach jedem Gang per Klick aktualisiert werden kann. Wer wissen möchte, wer um den Kranz schwingt, kauft sich eine Zwischenrangliste. Für einen Franken.